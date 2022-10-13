Заруба «Барсы» и «Интера», феерия «Ливерпуля», победы «Баварии» и Наполи»: смотрите видеообзоры всех матчей дня в Лиге чемпионов
Смотрите видеообзоры всех матчей Лиги чемпионов от 12 октября.
В среду в 4-м туре группового этапа «Барселона» дома спаслась в матче с «Интером» (3:3).
«Наполи» на своем поле победил «Аякс» (4:2), «Бавария» на выезде была сильнее «Виктории» (4:2), «Ливерпуль» разгромил «Рейнджерс» (7:1).
«Атлетико» сыграл вничью с «Брюгге» (0:0), «Байер» крупно проиграл «Порту» (0:3), «Тоттенхэм» одолел «Айнтрахт» (3:2), а «Спортинг» уступил «Марселю» (0:2).
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