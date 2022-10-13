Заруба «Барсы» и «Интера», феерия «Ливерпуля», победы «Баварии» и Наполи»: смотрите видеообзоры всех матчей дня в Лиге чемпионов

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В среду в 4-м туре группового этапа дома спаслась в матче с (3:3).

на своем поле победил (4:2), на выезде была сильнее «Виктории» (4:2), разгромил «Рейнджерс» (7:1).

сыграл вничью с «Брюгге» (0:0), крупно проиграл «Порту» (0:3), одолел «Айнтрахт» (3:2), а «Спортинг» уступил «Марселю» (0:2).