Заруба «Барсы» и «Интера», феерия «Ливерпуля», победы «Баварии» и Наполи»: смотрите видеообзоры всех матчей дня в Лиге чемпионов

Теги Бавария Байер Айнтрахт Франкфурт Марсель Интер Ливерпуль Рейнджерс Порту Спортинг Аякс Барселона Атлетико Виктория Пльзень Брюгге Лига чемпионов УЕФА результаты Наполи Тоттенхэм Футбол

Смотрите видеообзоры всех матчей Лиги чемпионов от 12 октября.

В среду в 4-м туре группового этапа «Барселона» дома спаслась в матче с «Интером» (3:3).

«Наполи» на своем поле победил «Аякс» (4:2), «Бавария» на выезде была сильнее «Виктории» (4:2), «Ливерпуль» разгромил «Рейнджерс» (7:1).

«Атлетико» сыграл вничью с «Брюгге» (0:0), «Байер» крупно проиграл «Порту» (0:3), «Тоттенхэм» одолел «Айнтрахт» (3:2), а «Спортинг» уступил «Марселю» (0:2).

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные