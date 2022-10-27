Спаллетти после 12 побед «Наполи» подряд: «Ливерпуль» сложно обыграть на его поле. Шоу гарантировано!»

Главный тренер «Наполи» подвел итоги матча с (3:0).

«Часто бывает так, что игрок, не выходивший на поле два матча, немного теряет форму и становится слегка раздраженным, но не в нашем случае! Наши футболисты тренируются как топ-игроки, наслаждаются талантливостью своих партнеров и бьются за место в составе.

Я видел, как Распадори и Политано возвращались в оборону, как мешали проводить контратаки. Это важный сигнал. Дело не в том, чтобы забивать, а в том, чтобы выручать команду. В том, чтобы быть гладиаторами даже тогда, когда сил уже не остается.

Первый тайм был прекрасен, мы здорово передвигали мяч, каждый из игроков искал свободные зоны. Мне уже даже не нужно напоминать футболистам о том, что разбираться с мячом нужно двумя касаниями, они сами помнят, что быстрое перемещение мяча жизненно важно.

Следующий матч многообещающий, потому что очень сложно обыграть на его поле. Нам нужно атаковать и контролировать мяч, тогда им будет сложнее проявить свои достоинства. Если будем давать им время подумать и решить, куда отдать пас, то создадим для них комфортные условия, а этого допускать не хотелось бы.

Будет здорово поехать туда, уже обеспечив себе место в плей-офф. Шоу гарантировано!» – сказал Спаллетти.

«Наполи» выиграл 12 матчей подряд и установил клубный рекорд. При Марадоне в 1986-м было 11 побед