Талалаев возглавит «Торпедо». Тренер – воспитанник москвичей

близок к назначению главным тренером .

По информации «Чемпионата», стороны согласовывают детали контракта и в ближайшее время подпишут соглашение.

Последним клубом 50-летнего специалиста был . Грозненский клуб уволил тренера 11 сентября.

После 12 туров Мир «Торпедо» набрало 6 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.

Талалаев – воспитанник «Торпедо». Он был футболистом клуба с 1991 по 1995 год.