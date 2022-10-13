Талалаев возглавит «Торпедо». Тренер – воспитанник москвичей

Теги Андрей Талалаев премьер-лига Россия Торпедо Ахмат Чемпионат.com Футбол

Андрей Талалаев близок к назначению главным тренером «Торпедо».

По информации «Чемпионата», стороны согласовывают детали контракта и в ближайшее время подпишут соглашение.

Последним клубом 50-летнего специалиста был «Ахмат». Грозненский клуб уволил тренера 11 сентября.

После 12 туров Мир РПЛ «Торпедо» набрало 6 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.

Талалаев – воспитанник «Торпедо». Он был футболистом клуба с 1991 по 1995 год.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные