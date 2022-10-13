Талалаев возглавит «Торпедо». Тренер – воспитанник москвичей
Андрей Талалаев близок к назначению главным тренером «Торпедо».
По информации «Чемпионата», стороны согласовывают детали контракта и в ближайшее время подпишут соглашение.
Последним клубом 50-летнего специалиста был «Ахмат». Грозненский клуб уволил тренера 11 сентября.
После 12 туров Мир РПЛ «Торпедо» набрало 6 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.
Талалаев – воспитанник «Торпедо». Он был футболистом клуба с 1991 по 1995 год.
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