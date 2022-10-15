Дальние удары Тимофеева и Олейникова, ошибка Сафонова и два ассиста Ахметова: смотрите видеообзор матча «Краснодар» – «Ахмат»

проиграл «Ахмату» (2:3) в 13-м туре Мир .

на 18-й минуте открыл счет с пенальти. сравнял счет на 30-й минуте, забив из пределов вратарской после прострела от лицевой.

на 35-й минуте вновь вывел вперед дальним ударом, воспользовавшись ошибкой .

на 54-й минуте опять сделал счет ничейным, точно пробив с линии вратарской после очередной передачи Ахметова.

забил победный мяч грозненского клуба на 95-й минуте ударом издали.