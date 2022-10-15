Дальние удары Тимофеева и Олейникова, ошибка Сафонова и два ассиста Ахметова: смотрите видеообзор матча «Краснодар» – «Ахмат»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Краснодар Артем Тимофеев Ильзат Ахметов Бернард Бериша Иван Олейников Матвей Сафонов Эдуард Сперцян Михайло Баняц Футбол

«Краснодар» проиграл «Ахмату» (2:3) в 13-м туре Мир РПЛ.

Бернард Бериша на 18-й минуте открыл счет с пенальти. Эдуард Сперцян сравнял счет на 30-й минуте, забив из пределов вратарской после прострела Ильзата Ахметова от лицевой.

Артем Тимофеев на 35-й минуте вновь вывел «Ахмат» вперед дальним ударом, воспользовавшись ошибкой Матвея Сафонова.

Михайло Баняц на 54-й минуте опять сделал счет ничейным, точно пробив с линии вратарской после очередной передачи Ахметова.

Иван Олейников забил победный мяч грозненского клуба на 95-й минуте ударом издали.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные