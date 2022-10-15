Дальние удары Тимофеева и Олейникова, ошибка Сафонова и два ассиста Ахметова: смотрите видеообзор матча «Краснодар» – «Ахмат»
«Краснодар» проиграл «Ахмату» (2:3) в 13-м туре Мир РПЛ.
Бернард Бериша на 18-й минуте открыл счет с пенальти. Эдуард Сперцян сравнял счет на 30-й минуте, забив из пределов вратарской после прострела Ильзата Ахметова от лицевой.
Артем Тимофеев на 35-й минуте вновь вывел «Ахмат» вперед дальним ударом, воспользовавшись ошибкой Матвея Сафонова.
Михайло Баняц на 54-й минуте опять сделал счет ничейным, точно пробив с линии вратарской после очередной передачи Ахметова.
Иван Олейников забил победный мяч грозненского клуба на 95-й минуте ударом издали.
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