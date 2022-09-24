«Нравится стиль Ташуева – атакующий и доминантный футбол». Хавбек «Ахмата» Олейников о тренере

рассказал о тренерском стиле Сергея Ташуева, возглавившего .

– Ты перешел в «Ахмат» этим летом. Как оценишь свою адаптацию в команде?

– В первое время было тяжеловато, привыкал к новым требованиям, к партнерам по команде, сейчас уже адаптировался и чувствую себя комфортно.

– Как оценишь свою игру в первой трети чемпионата?

– Не люблю оценивать свою игру, считаю, что всегда можно играть лучше. Для оценки есть тренерский штаб, который анализирует матчи. Мне еще нужно очень много работать над собой, для меня это дебютный сезон в и можно сказать, у меня все только начинается.

– Команду возглавил , под началом которого ты играл в «Чайке». Как можешь охарактеризовать его требования, стиль игры, который он прививает командам?

– Мне нравится тот стиль, который он прививает, атакующий и доминантный футбол, с надежной обороной, с постоянным прессингом соперника. В «Чайке» под его руководством я вышел на другой уровень, смог забить множество голов и получить предложение от «Ахмата».

– Ребята-одноклубники уже успели распросить тебя о Ташуеве? Если да - что их интересовало более всего, и что ты им рассказал?

– Да, спрашивали, про требования, как проходят тренировки, про игровую концепцию. Мы уже провели несколько тренировок под руководством нового тренерского штаба. Привыкаем и стараемся усвоить все требования, – сказал полузащитник клуба из Грозного.