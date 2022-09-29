Адиев о Казахстане: «Из России едет много людей. Просят работу найти, помочь устроиться»

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Магомед Адиев рассказал о людях, которые приехали в Казахстан из России за последние дни.

– Знакомых из России в Казахстане сильно больше стало за последнее время?

– Да, из России едет много людей. Просят работу найти, помочь устроиться. И это касается не только футбола, а разных видов спорта – дзюдо, теннис, ММА.

Звонят и говорят: «Магомед, есть ли выход? Можешь ли поговорить?» У меня есть знакомства и возможности, поэтому пытаюсь людям помочь.

Не понаслышке знаю, что такое спецоперация (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – прим. ред.) – сам через это проходил и понимаю простых людей. Но давайте не будем об этом, – сказал тренер сборной Казахстана, ранее работавший в «Ахмате» и «Анжи».

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