Алаев о ситуации в приграничных регионах: «Ждем решения органов власти. Будем руководствоваться им при проведении оставшейся части РПЛ»

Глава РПЛ Александр Алаев прокомментировал ситуацию в приграничных регионах России.

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации на территории ряда регионов страны вводится особый режим работы транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики.

Такой режим вводится, в частности, в регионах, где проводятся матчи РПЛ: в Краснодарском крае, Воронежской и Ростовской областях. В настоящее время лига проводит консультации со всеми ведомствами и администрациями регионов, вовлеченными в исполнение Указа.

Ждем решения органов власти, которым будем руководствоваться при проведении оставшейся части чемпионата России. О всех возможных изменениях клубы лиги будут оповещены незамедлительно», – сообщил Алаев.

Сегодня президент России Владимир Путин объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

В приграничных регионах РФ был введен «средний уровень реагирования». В число этих регионов вошли Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская область, Брянская область, Воронежская область, Курская область, Ростовская область.