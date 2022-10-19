Глава ФНЛ о «среднем уровне реагирования»: «Матчи Первой и Второй лиг проводятся в регионах, которых режим коснулся. Консультируемся и следим за решениями местных властей»

Президент ФНЛ Наиль Измайлов оценил перспективы проведения матчей Мелбет Первой лиги.

Сегодня президент России Владимир Путин объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. В приграничных регионах РФ был введен «средний уровень реагирования». В число этих регионов вошли Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.

«Футбольная национальная лига проводит консультации и следит за решениями местных органов власти в связи с указом президента России Владимира Путина ввести режим «среднего уровня реагирования» в ряде регионов страны.

Матчи Первой и лиг проводятся в регионах, которых коснулся данный режим. Речь идет о Краснодарском крае, Ростовской, Брянской, Белгородской и Курской областях. На данный период времени здесь стоит отметить, что стоит дождаться разъяснений от представителей регионов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что «на сегодняшний день оснований для введения каких-либо ограничений в Краснодарском крае нет». В свою очередь, с заявлением также выступил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, запрета на передвижения в регионе и за его пределы нет.

Лига внимательно следит за ситуацией и решениями органов власти. О возможных изменениях команды лиги будут извещены в срочном порядке», – сказано в заявлении президента ФНЛ.