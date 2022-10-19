Глава ФНЛ о «среднем уровне реагирования»: «Матчи Первой и Второй лиг проводятся в регионах, которых режим коснулся. Консультируемся и следим за решениями местных властей»

Теги Первая лига Владимир Путин Вторая лига Политика Наиль Измайлов Футбол

Президент ФНЛ Наиль Измайлов оценил перспективы проведения матчей Мелбет Первой лиги.

Сегодня президент России Владимир Путин объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. В приграничных регионах РФ был введен «средний уровень реагирования». В число этих регионов вошли Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.

«Футбольная национальная лига проводит консультации и следит за решениями местных органов власти в связи с указом президента России Владимира Путина ввести режим «среднего уровня реагирования» в ряде регионов страны.

Матчи Первой и Второй лиг проводятся в регионах, которых коснулся данный режим. Речь идет о Краснодарском крае, Ростовской, Брянской, Белгородской и Курской областях. На данный период времени здесь стоит отметить, что стоит дождаться разъяснений от представителей регионов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что «на сегодняшний день оснований для введения каких-либо ограничений в Краснодарском крае нет». В свою очередь, с заявлением также выступил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, запрета на передвижения в регионе и за его пределы нет.

Лига внимательно следит за ситуацией и решениями органов власти. О возможных изменениях команды лиги будут извещены в срочном порядке», – сказано в заявлении президента ФНЛ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные