Глава Федерации футбола Франции о Мбаппе: «Потрясающий игрок, преуспевает во всем, что делает. Он очень любит сборную»

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре высказался в защиту Килиана Мбаппе.

«Он потрясающий игрок, который преуспевает во всем, что он делает, и многое у него еще впереди. О наших отношениях в последнее время ходит много слухов, в частности, что Мбаппе требовал больше денег. Это неправда, он никогда не оспаривал распределение имиджевых прав (22 тысячи евро за игру – прим. Sports.ru). Килиан очень любит сборную Франции.

Последний сбор прошел хорошо. Здорово, что есть обмен мнениями, идеями. Будем работать дальше», – сказал Ле Гре.

Ранее Мбаппе отказался участвовать в фотосессии сборной Франции из-за разногласий по имиджевым правам. После этого Федерация пересмотрела соглашение об имиджевых правах игроков сборной.

«У Мбаппе кризис юности, он капризничает». Вице-президент французского KFC о претензиях Килиана к договору об имиджевых правах