Глава Федерации футбола Франции о домогательствах: «Это слухи, отрицаю их. Понимаю, сегодня нельзя cделать комлимент – его используют против вас»

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре отрицает, что домогался сотрудниц.

Ранее из расследования So Foot стало известно, что глава организации отправлял подчиненным непристойные сообщения, а также обсуждал грудь женщин с коллегами. Бывшие сотрудницы федерации, пожелавшие сохранить анонимность, привели и другие примеры неподобающего поведения Ле Гре, а также прямых домогательств.

«Это не обвинения, а слухи, которые распускаются на основании анонимных свидетельств. Я категорически и решительно их отрицаю. Я никогда никого не домогался. Я также никогда не слал никому подобных текстовых сообщений.

И я никогда в жизни не сделал ни одного неуместного жеста в адрес женщины! Не могу сожалеть о том, чего не делал.

Я понимаю, что сегодня уже нельзя сделать комплимент женщине или мужчине, сказать об их элегантности или улыбке, пригласить на деловой обед, потому что, использованный вне контекста, этот комплимент может быть обращен в оружие против вас с целью нанести вам урон», – сказал Ле Гре в интервью Le Parisien.