«Мбаппе не хотел играть за сборную Франции из-за критики после Евро». Глава федерации о Килиане

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Глава Федерации футбола Франции рассказал, что Килиан Мбаппе хотел уйти из сборной.

«Мы встретились с ним после Евро-2020. Он считал, что федерация не защищала его от критики и негатива в соцсетях после незабитого пенальти.

Он был зол и не хотел больше играть за сборную Франции. Но, конечно, это было не на полном серьезе, он просто был очень расстроен вылетом [от Швейцарии], поскольку является победителем.

Он отличный парень и намного более командный игрок, чем нам кажется», – сказал Ноэль Ле Гре JDD.

Мбаппе отказался участвовать в мероприятиях для спонсоров сборной Франции. Ему не нравятся некоторые бренды и система выплаты бонусов

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