«Мбаппе не хотел играть за сборную Франции из-за критики после Евро». Глава федерации о Килиане

Глава Федерации футбола Франции рассказал, что хотел уйти из сборной.

«Мы встретились с ним после . Он считал, что федерация не защищала его от критики и негатива в соцсетях после незабитого пенальти.

Он был зол и не хотел больше играть за сборную . Но, конечно, это было не на полном серьезе, он просто был очень расстроен вылетом [от ], поскольку является победителем.

Он отличный парень и намного более командный игрок, чем нам кажется», – сказал Ноэль Ле Гре JDD.

Мбаппе отказался участвовать в мероприятиях для спонсоров сборной Франции. Ему не нравятся некоторые бренды и система выплаты бонусов