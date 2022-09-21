«У Мбаппе кризис юности, он капризничает». Вице-президент французского KFC о претензиях Килиана к договору об имиджевых правах

В KFC считают капризом претензии Килиана Мбаппе к соглашению об имиджевых правах игроков сборной.

Напомним, ранее нападающий отказался от участия в маркетинговых мероприятиях вместо с партнерами по сборной Франции. После того, как Федерация футбола заявила, что пересмотрит соглашение об имиджевых правах игроков национальной команды, Мбаппе поучаствовал в фотосессии.

Вице-президент французского отделения KFC и президент Национальной баскетбольной лиги Франции Ален Бераль заявил: «Мбаппе в разгаре кризиса юности, он капризничает. Это проблема Федерации и . Не наша», – сказал Бераль Sport Business Club.

Он также добавил, что по условиям подписанных контрактов игроки сборной Франции должны участвовать в рекламных мероприятиях.

«Мы заплатили за нечто конкретное. При необходимости мы будем отстаивать свои права», – заявил Бераль, говоря, что опасается «прекращения финансирования федераций и лиг частными компаниями, если игроки больше не захотят подписывать контракты».

KFC является партнером футбола . Действующее соглашение рассчитано до 2023 года.