У 22 клубов НХЛ есть программы по найму темнокожих, женщин и представителей коренных народов. Лига опубликовала отчет о расовом и гендерном разнообразии и инклюзивности

НХЛ выпустила отчет о расовом и гендерном разнообразии и инклюзивности в лиге.

Отмечается, что это всеобъемлющий документ, в котором подробно описаны действия лиги и команд в последние годы, а также содержится новаторское демографическое исследование рабочей силы НХЛ и клубов.

В отчете сообщается, что в 2019 году офис лиги сформировал внутренний управляющий комитет по инклюзивности. 27 команд НХЛ создали или собираются создать советы по разнообразию и инклюзивности, рабочие группы или консультативные советы.

22 клуба уже запустили или намерены запустить программы менторства/стипендий/найма для развития BIPOC (аббревиатура расшифровывается как «темнокожие, коренной народ и цветное население» – прим. Sports.ru) и женщин для работы в отделах по хоккейным операциям или администрациях клубов.

В отчете также говорится, что 25 команд запустили или запустят специальные маркетинговые кампании, направленные на BIPOC, сообщество ЛГБТК+, женщин, людей с ограниченными возможностями, или выделили определенную часть своих маркетинговых бюджетов на будущие кампании по разнообразию и инклюзивности.

Кроме того, 23 клуба вступили или вступят в деловые отношения с предприятиями, принадлежащими меньшинствам или женщинам.

Напомним, шесть женщин были наняты в качестве помощников генменеджеров с января: Эмили Кастонге и Камми Гранато ( ), Меган Хантер ( ), Хэйли Викенхайзер ( ), Кейт Мэдиган ( ) и Александра Мандрики («Сиэтл»).

В июле Майк Грир стал первым темнокожим генменеджером в истории НХЛ.