У 22 клубов НХЛ есть программы по найму темнокожих, женщин и представителей коренных народов. Лига опубликовала отчет о расовом и гендерном разнообразии и инклюзивности
НХЛ выпустила отчет о расовом и гендерном разнообразии и инклюзивности в лиге.
Отмечается, что это всеобъемлющий документ, в котором подробно описаны действия лиги и команд в последние годы, а также содержится новаторское демографическое исследование рабочей силы НХЛ и клубов.
В отчете сообщается, что в 2019 году офис лиги сформировал внутренний управляющий комитет по инклюзивности. 27 команд НХЛ создали или собираются создать советы по разнообразию и инклюзивности, рабочие группы или консультативные советы.
22 клуба уже запустили или намерены запустить программы менторства/стипендий/найма для развития BIPOC (аббревиатура расшифровывается как «темнокожие, коренной народ и цветное население» – прим. Sports.ru) и женщин для работы в отделах по хоккейным операциям или администрациях клубов.
В отчете также говорится, что 25 команд запустили или запустят специальные маркетинговые кампании, направленные на BIPOC, сообщество ЛГБТК+, женщин, людей с ограниченными возможностями, или выделили определенную часть своих маркетинговых бюджетов на будущие кампании по разнообразию и инклюзивности.
Кроме того, 23 клуба вступили или вступят в деловые отношения с предприятиями, принадлежащими меньшинствам или женщинам.
Напомним, шесть женщин были наняты в качестве помощников генменеджеров с января: Эмили Кастонге и Камми Гранато («Ванкувер»), Меган Хантер («Чикаго»), Хэйли Викенхайзер («Торонто»), Кейт Мэдиган («Нью-Джерси») и Александра Мандрики («Сиэтл»).
В июле Майк Грир стал первым темнокожим генменеджером в истории НХЛ.
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