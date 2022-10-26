Директор «Барсы» о вылете из ЛЧ: «В Мюнхене мы не заслуживали поражения, в Милане было непонятное судейство»

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Директор «Барселоны» высказался о вылете клуба из Лиги чемпионов.

Каталонцы лишились шансов на выход в плей-офф после победы «Интера» над «Викторией» Пльзень в 5-м туре группового этапа (4:0). 

«Это не имеет смысла. В матче в Мюнхене [против «Баварии»] мы не заслуживали поражения, в Милане [в игре с «Интером»] было непонятное судейство. Мы понимаем, что судьи ошибаются, но делать это, сидя у экрана, бессмысленно. Эти матчи определяют исход группового этапа.

Мы ожидали [вылета]. Таковы обстоятельства, они перевернули все с ног на голову. Мы могли посвятить много времени анализу ситуаций, которые привели нас к этому. Теперь нужно учиться, у нас впереди еще много соревнований», – сказал Матеу Алемани Movistar Fútbol.

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