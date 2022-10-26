«Барса» не вышла из группы ЛЧ дважды подряд впервые со времен ван Гала в конце 90-х

«Барселона» впервые с конца 1990-х не вышла в плей-офф Лиги чемпионов два сезона подряд.

В этом сезоне каталонская команда досрочно потеряла шансы пробиться в 1/8 финала после победы над «Викторией» (4:0).

В группе C сине-гранатовые идут на третьем месте и уже не смогут догнать ни «Интер», идущий вторым, ни лидирующую «Баварию».

В прошлом сезоне «Барса» также финишировала третьей в группе с тренером Хави и не сумела пробиться в следующую стадию.

До этого дважды подряд «Барселоне» не удалось преодолеть групповой раунд в сезонах-1997/98 и 1998/99.

Тогда команда, которую тренировал Луи ван Гал, сначала заняла последнее место в группе с «Динамо» Киев, и , а спустя год завершила групповой этап третьей в группе «Баварией», и .

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