«Барселона» сыграет в плей-офф Лиги Европы второй год подряд при Хави

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«Барселона» второй сезон подряд не сумела пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Каталонская команда займет третье место в группе C вне зависимости от результатов оставшихся матчей групповой стадии.

В плей-офф ЛЧ из этой группы выходят «Бавария» и «Интер», «Барса» попадет в плей-офф Лиги Европы.

В прошлом сезоне команда Хави, заняв третье место в группе с «Баварией», «Бенфикой» и киевским «Динамо», также вышла в ЛЕ.

Там сине-гранатовые добрались до стадии 1/4 финала, где уступили «Айнтрахту» по сумме двух матчей.

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