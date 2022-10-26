«Барселона» сыграет в плей-офф Лиги Европы второй год подряд при Хави

второй сезон подряд не сумела пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Каталонская команда займет третье место в группе C вне зависимости от результатов оставшихся матчей групповой стадии.

В плей-офф ЛЧ из этой группы выходят и , «Барса» попадет в плей-офф .

В прошлом сезоне команда , заняв третье место в группе с «Баварией», «Бенфикой» и киевским «Динамо», также вышла в ЛЕ.

Там сине-гранатовые добрались до стадии 1/4 финала, где уступили «Айнтрахту» по сумме двух матчей.