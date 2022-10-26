16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен высказался о провале «Барселоны».

«Интер» разгромил «Викторию Пльзень» (4:0) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов и обеспечил себе место в плей-офф. будет выступать в .

«Хорошо, что в матче все ясно. Можно сосредоточиться на шахматах и попадании «Барселоны» в Лигу Европы», – написал во время игры норвежец, поддерживающий «Реал Мадрид».