Фанаты «Реала» кричали «Барса» играет по четвергам» во время класико. Команда Хави может не выйти в плей-офф ЛЧ 2-й сезон подряд

Болельщики «Реала» поиздевались над «Барселоной» во время класико.

По ходу матча болельщики на скандировали «Барса» играет по четвергам», намекая на возможное непопадание каталонского клуба в плей-офф Лиги чемпионов.

Также во время матча и после него фанаты «Реала» кричали » , оставайся» и «в .

«Блауграна» не выйдет в плей-офф ЛЧ, если «Интер» в следующем туре обыграет «Викторию». Если это произойдет, «Барса» будет выступать в Лиге Европы во втором сезоне подряд.

В прошлом сезоне команда заняла третье место в группе Лиги чемпионов с «Баварией», «Бенфикой» и киевским «Динамо». Из Лиги Европы «Барса» вылетела от «Айнтрахта» на стадии 1/4 финала.

«Реал» взял класико. «Барсу» убрали еще в первом тайме

Босс «Барсы» ходил в судейскую после класико. Зол, что один пенальти дали, а другой – нет