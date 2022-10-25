Педри: «Барса» не ожидала такого в ЛЧ, нам очень жаль. Верим в нужный результат матча «Интера» и «Виктории»

сказал, что еще не потеряла надежду на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Барселона» близка к вылету в Лигу Европы. Это произойдет, если победит «Викторию» Пльзень в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

– Мы не ожидали такого результата в Лиге чемпионов. Но это случилось. Нам очень жаль. Сейчас мы уже ничего не можем сделать, хоть у нас и есть небольшая надежда, что в матче и «Интера» будет нужный нам результат. Нужно дождаться итога. Но мы осознаем, что это очень сложная ситуация.

– Вы говорите о небольшой надежде. Но то, что нужно «Барсе», чтобы остаться в Лиге чемпионов, больше похоже на чудо.

– Нужно верить, пока шанс остается. Мы знаем, что ситуация очень и очень сложная. Нам должно сильно повезти. Но нужно быть готовыми ко всему, – сказал полузащитник «Барселоны».

Завтра «Барселона» дома сыграет с «Баварией» в 5-м туре Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.