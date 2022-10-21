Депутат Терюшков об акции «Шинника» в помощь мобилизованным: «Билет купил, на матче не смогу быть. Надеюсь, клубы РПЛ присоединятся»

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков поучаствовал в патриотической акции «Шинника».

Терюшков купил билет на матч 14-го тура Первой лиги – «КАМАЗ». «Шинник» объявил, что направит выручку от матча с на приобретение необходимых средств для мобилизованных и военнослужащих.

– Билет уже купил. Выезд не планировал, тем более это 23 число, 16 часов дня, матч «Спартак» – «Химки». Я же болею за «Химки», поэтому никак не смогу присутствовать в этот раз на игре «Шинника».

Но самое главное то, что ребята из «Шинника» подхватили патриотическую акцию, начатую «Химками». Первой лиге теперь есть на кого ориентироваться.

– Вы купили только один билет?

– Да, это публичная акция, и я ее поддержал этим символическим жестом. Цель таких акций – вовлечь максимальное количество участников, чтобы каждый считал это своей личной задачей.

– Думаете, дальше другие клубы поддержат эту акцию?

– Верю в это и буду призывать к этому, используя свой ресурс. До сих пор нет отклика от клубов РПЛ. Надеюсь, что они присоединятся к этой акции в ближайшее время, – сказал Терюшков.