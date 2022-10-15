Терюшков о сборе средств для мобилизованных: «Рад, что «Химки» первыми в РПЛ развивают эту историю. Купил билет, чтобы поддержать Вооруженные силы РФ»

Депутат Роман Терюшков прокомментировал акцию «Химок» по сбору средств на игре с «Факелом».

«Пришел на матч как зритель, купил билет, чтобы поддержать Вооруженные силы РФ. Акцию с ленточками видел.

Очень рад, что «Химки» первыми в лиге развивают эту патриотичную историю. Это пример для всех клубов , – заявил бывший член наблюдательного совета подмосковной команды.

«Химки» направят 911 500 рублей на помощь мобилизованным химчанам. Это выручка от матча с «Факелом»