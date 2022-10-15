Терюшков о сборе средств для мобилизованных: «Рад, что «Химки» первыми в РПЛ развивают эту историю. Купил билет, чтобы поддержать Вооруженные силы РФ»
Депутат Роман Терюшков прокомментировал акцию «Химок» по сбору средств на игре с «Факелом».
«Пришел на матч как зритель, купил билет, чтобы поддержать Вооруженные силы РФ. Акцию с ленточками видел.
Очень рад, что «Химки» первыми в лиге развивают эту патриотичную историю. Это пример для всех клубов РПЛ», – заявил бывший член наблюдательного совета подмосковной команды.
«Химки» направят 911 500 рублей на помощь мобилизованным химчанам. Это выручка от матча с «Факелом»
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