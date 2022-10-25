Депутат Терюшков о включении крымских команд: «Не стоит оглядываться на ФИФА и УЕФА. В ближайшие 5-10 лет нам в международном спорте делать нечего»

Роман Терюшков высказался о включении крымских команд в турниры со следующего сезона.

– По тем событиям и по той риторике, которую несут МОК и остальные спортивные федерации, а и не исключение, в международном спорте, в их спорте, нам точно ближайшие 5-10 лет, а) делать нечего, б) они нас сами туда не пустят. Поэтому не стоит оглядываться на эти международные организации.

– Вы сказали важную вещь. Ближайшие 5-10 лет у российских клубов не будет еврокубков. Правильно?

– На мой взгляд, абсолютно так, а может, это затянется и на больший период времени. Это будет в том случае, если мы сами сейчас не начнем очень агрессивную и активную политику в создании нового международного спортивного пространства, куда могут войти те страны, которые, так же как и мы, не согласны с политикой и спортивных федераций и будут с удовольствием присоединяться, – сказал депутат Госдумы.