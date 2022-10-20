Депутат Терюшков о «среднем уровне реагирования»: «Речи о переезде «Краснодара», «Ростова» и «Факела» сейчас не идет. Все будет зависеть от уровня угроз»

Депутат Роман Терюшков оценил ситуацию с объявлением «среднего уровня реагирования».

Данный режим введен президентом России Владимиром Путиным в приграничных регионах РФ, в том числе в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

– Этот режим введен для органов исполнительной власти с целью усиления мер безопасности. Что делать и как поступать на конкретной территории, решает губернатор в зависимости от действующего положения.

Все домашние арены футбольных клубов сейчас находятся в территориальной зоне особого режима. Спортивные сооружения и при обычном режиме отнесены к потенциально опасным объектам, как объекты, на которых возможно одновременное пребывание более 5000 человек. По антитеррористической защищенности, в рамках Постановления 202, стадионы также относятся к первой категории опасности.

Поэтому на деятельности футбольных клубов, расположенных на данных территориях, это отразится. Совершенно точно будет усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Ввиду особого режима возможны специальные ограничения въезда, выезда на территорию регионов, а также ограничения свободы передвижения по территориям регионов.

– Нет вероятности, что через какое-то время , и придется играть на стадионах в других городах или регионах?

– Все будет зависеть от уровня угроз безопасности. Если потребуются дополнительные меры, то они могут быть предприняты. Не исключаю этого. На сегодняшний день речи о переезде этих клубов или выступлениях на нейтральных стадионах не идет.

– Если гипотетически предложить, что этим трем клубам придется временно переехать, где они могли бы играть?

– Этот вопрос уже сейчас в полной мере должен был быть проработан Александром Алаевым. Я считаю, что стадионов и инфраструктуры в Российской Федерации достаточно, выбор будет зависеть от развития ситуации. нужен утвержденный план организации деятельности клубов и проведения чемпионата в условиях особого режима, – сказал представитель думы.