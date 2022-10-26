Кечинов о словах Мостового про чемпионства «Спартака»: «Он оскорбил вообще всех футболистов, игравших в 90-х. Как так можно говорить? Мы же коллеги»

Валерий Кечинов отреагировал на слова Александра Мостового о чемпионствах «Спартака».

Напомним, Мостовой заявил, что не понимает людей, хвастающихся чемпионскими титулами 1990-х годов: «Против кого вы играли – «Луча»? Страна развалилась, а «Спартак» просто собрал лучших игроков».

«У каждого поколения свое время: был «Спартак» 80-х, был «Спартак» 90-х… Мне посчастливилось играть в «Спартаке» 90-х. Что касается уровня чемпионата, то я не считаю, что были такие слабые команды и был такой слабый уровень чемпионата. Были очень сильные команды и конкуренты: «Алания», «Ротор», «Локомотив», «Динамо».

Мостовой оскорбил вообще всех футболистов, игравших в 90-х годах. Как так можно говорить об этом? Мы же коллеги, нужно относиться с уважением», – сказал бывший бывший полузащитник «Спартака».