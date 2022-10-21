Кечинов о Бакаеве: «Спартак» от его ухода ничего не проиграл. Зелимхан показывает в лучшем случае 50% от того, что умеет»

считает, что «Спартак» мог бы быть сильнее, если бы в команде остался .

– Вы говорили, что «Спартаку» следует продлить контракт с Бакаевым. В «Зените» он не играет. Ошиблись все три стороны?

– В последний сезон в Бакаев очень ярко играл. Его недооценивают. Я понимаю, почему это делают красно-белые – из-за ухода к принципиальному сопернику. Но даже в неудачном сезоне (а 10-е место – это ни о чем) Бакаев везде выделялся.

По крайней мере, мне он казался одним из лидеров команды – наряду с Промесом и Соболевым. Естественно, у него было представление, сколько получают ведущие игроки «Спартака» или , и, исходя из этого, понимание, какого контракта достоин он.

Соответственно, они с агентом запросили зарплату, сопоставимую с лидерскими, а руководство «Спартака» сочло ее завышенной. В итоге человек переходит к главному конкуренту, который готов выполнить любые условия. Понятное дело, в «Зените» есть футболисты как минимум не хуже Бакаева.

Хоть Малком, хоть Клаудиньо – там любого из бразильца можно брать. Естественно, ему было сложно попасть в рисунок, он не играет. Как он может показать себя, выходя на замены на 15-20 минут? Нет уверенности, потому что игрок запаса.

Он это чувствует и показывает в лучшем случае 50% от того, что умеет. А он умеет! В нашем футболе сейчас вообще мало футболистов, способных обыграть и тем самым обострить игру. Получается, и он не играет, и «Спартак» потерял воспитанника. Хотя по факту, кажется, «Спартак» ничего от его ухода не проиграл.

Но повторюсь: останься Зелимхан в команде, она однозначно была бы еще сильнее. Уверен, что и в «Зените» он получит шанс и заиграет. Или бразильцы уйдут, или кто-то травму получит, дисквалификацию. Не может быть такого, что человек способен играть – и не играет. Ненормальная ситуация, нефутбольная, – сказал бывший полузащитник «Спартака».