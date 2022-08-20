Александр Мостовой: «Многие сейчас восхваляют Абаскаля. Но что он сделал?»

не понимает хвалебных отзывов о работе тренера «Спартака» на старте сезона.

«Многие сейчас восхваляют Абаскаля. Но что сделал Абаскаль? Пришел в команду, которой не было? У «Спартака» состав хороший был в том году, просто была нервотрепка из-за всякой чехарды, которая сбила команду на то место, на котором они оказались.

«Спартак», между прочим, первое место в [на групповом этапе] занял с Виторией. С Ваноли этот же состав выиграл Кубок России. Посмотрите, как быстро люди теперь переобуваются», – сказал бывший полузащитник сборной России.

У «Спартака» лучший старт в истории. Лидеры РПЛ после 5-го тура – как в чемпионском сезоне