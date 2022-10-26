Тен Хаг заявил, что больше не будет отвечать на вопросы об отстранении Роналду

Эрик тен Хаг заявил, что будет игнорировать вопросы об отстранении .

Комментируя возвращение форварда в состав «Манчестер Юнайтед», тренер сказал: «Думаю, мы сказали уже все, что могли, и ответили на все вопросы. Роналду пропустил один матч, а теперь вернется в заявку. Все как обычно».

После этого один из журналистов, присутствовавших на пресс-конференции, попытался задать еще один вопрос о Роналду, но тен Хаг сказал: «Не пытайтесь, потому что больше я отвечать не буду. Думаю, мы все объяснили на прошлой неделе. Нужно сконцентрироваться на завтрашнем матче. Нас ждет важная игра, потому что мы хотим занять 1-е место в группе. Так что давайте сфокусируемся на этом».

«МЮ» дома сыграет с завтра, 27 октября. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.