Валенсия – Барселона 29.10.2022 Ла Лига, прогноз на футбольный матч

В рамках 12-го тура чемпионата Испании по футболу пройдет матч «Валенсия» — «Барселона». Команды сыграют на поле стадиона «Месталья» в Валенсии. Начало матча в 22:00 по московскому времени 29 октября.

🌟Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендованная ставка: Победа «Барселоны» за 1,64, ТБ2,5 за 1,61, обмен голами за 1,67.

«Барселона» проведет первый гостевой матч после поражения от «Реала» 1:3 на выезде. В двух последних турах сине-гранатовые играли дома и одержали две победы с общим счетом 7:0. У «Валенсии» последний матч дома завершился поражением, которое прервало серию из пяти игр с набранными очками. Ниже коэффициенты на игру от БК «Лига Ставок».

Прогноз на матч «Валенсия» — «Барселона» познакомит с последними результатами клубов, важными статистическими трендами, позволит оценить форму команд и выбрать верную ставку на игру Примеры.

«Валенсия»

В матче 11-го тура чемпионата Испании «Валенсия» дома сыграла с «Мальоркой». Гости ниже в турнирной таблице, но сумели одержать волевую победу 1:2. Все три гола были забиты во втором тайме. Счет в матче открыл Эдинсон Кавани, реализовав пенальти на 52 минуте. На 66 минуте пенальти был назначен в ворота «Валенсии», который реализовал Ведат Мурики. Победный мяч гости забили усилиями Ли Кан Ина на 83 минуте. Арбитр матча показал 8 желтых карточек, 5:3 в пользу «Мальорки». Статистические данные матча «Валенсия» — «Мальорка»:

xG 1,07:1,25;

удары 13:10;

удары в створ 3:5;

угловые 5:3;

атаки 141:64;

опасные атаки 79:29;

навесы 35:9;

отборы 17:20.

Игра с «Мальоркой» прервала серию из пяти матчей с набранными очками: три ничьи и две победы. Всего в 10-ти встречах у «летучих мышей» 3 победы, 3 ничьи и 4 поражения. Разница голов 17:13. На домашней арене во всех турнирах 4 победы, 2 ничьи и 4 поражения. В четырех последних играх прошла ставка на ТБ2,5. Результаты «Валенсии» в матчах Примеры розыгрыша 2022/2023.

В турнирной таблице Ла Лиги «Валенсия» только на девятом месте. В 11 играх у «летучих мышей» 4 победы, 3 ничьи и 4 поражения. Разница голов 18:13. В активе команды 15 очков. Отставание от зоны еврокубков три балла, отставание от топ-4 Ла Лиги — 7 очков.

Самые результативные игроки «Валенсии» в сезоне:

Эдинсон Кавани — 4 гола и 1 голевая передача;

Андре Алмейда — 1 гол и 2 голевые передачи;

Уго Гильямон — 3 голевые передачи.

В списке травмированных резервный голкипер Хауме Доменек Санчес. Все остальные готовы сыграть с «Барселоной».

«Барселона»

После поражения от «Реала» «Барселона» дважды сыграла дома и оба раза была сильнее. В последней встрече подопечные Хави обыграли «Атлетик» Бильбао 4:0. Исход матча был предопределен к 22 минуте первого тайма, когда в ворота гостей влетели три мяча. Все три гола были забиты с 12 по 22 минуту. Первым забил Усман Дембеле, последним забил Роберт Левандовский. Голы двух самых результативных игроков клуба разделил точный удар Серджи Роберто на 18 минуте. Во втором тайме единственный гол забил Ферран Торрес на 73 минуте. Дембеле оформил ассистентский хет-трик. Еще одна голевая передача на счету Левандовского. Статистические показатели матча «Барселона» — «Атлетик»:

xG 2,41:0,24;

удары 10:5;

удары в створ 7:3;

угловые 1:2;

атаки 97:89;

опасные атаки 37:31;

навесы 7610;

отборы 13:12.

В рамках чемпионата Испании сине-гранатовые почти не теряют очки. На дистанции в 10-ть игр во всех турнирах, у «Барселоны» 6 побед, 1 ничья и 3 поражения. 3 из 4 неудачных игр пришлись на Лигу чемпионов. В 10-ти матчах разница голов 20:9. В 4 из 6 встреч было забито три и более гола. Если брать гостевые игры, то сине-гранатовые выиграли только один из четырех матчей. Результаты «Барселоны» в чемпионате Испании 2022/2023.

В турнирной таблице Ла Лиги «Барселона» занимает второе место с 28 очками. Отставание от лидирующего «Реала» три балла, которые «сливочные» получили в очной встрече, обыграв «Барселону» 3:1 дома. В Ла Лиге у каталонцев 4 пропущенных мяча, 3 из них в одном матче. Это лучший показатель среди всех команд турнира. По результативности сине-гранатовые сравнялись с «Реалом» — по 28 голов.

Самые результативные игроки «Барселоны» в сезоне:

Роберт Левандовский — 17 голов и 4 голевые передачи;

Усман Дембеле — 4 гола и 7 голевых передач;

Ансу Фати — 3 гола и 3 голевые передачи.

Последний набрал все результативные действия в матчах Примеры. У Дембеле 3+5, у Левандовского 12+4 в играх чемпионата Испании.

Дисквалифицированных на матчи Примеры нет. В списке травмированных четыре игрока, включая трех защитников. Матч с «Валенсией» пропустит нападающий Мемфис Депай, защитники Серджи Роберто, Андреас Кристенсен и Рональд Араухо.

Личные встречи

История очных матчей насчитывает более 200 игр. Во всех турнирах команды сыграли 225 матчей: 109 побед «Барселоны», 60 побед «Валенсии» и 56 ничьих. Разница голов 439:335. В рамках чемпионата Испании клубы сыграли в 174 встречах: 86 побед «Барселоны», 45 ничьих и 43 победы «Валенсии». Разница голов 333:243.

На дистанции в 10-ть игр у «Валенсии» одна победа, четыре ничьи и пять поражений. В 9 из 10 встреч голы забивали оба соперника. На домашней арене аналогичный баланс побед. Также прослеживается тренд на обмен голами. Обе команды забивали в 8 играх из 10.

Прогноз на матч Ла Лиги «Валенсия» — «Барселона»

В последних играх команд в чемпионате Испании можно выделить следующие статистические тренды:

«Обе забьют — да» за 1,67 — ставка сыграла в 9 из 10 очных матчей команд в Примере и в 8 из 10 игр команд в чемпионате на поле «Валенсии»;

ИТБ0,5 «Валенсии» за 1,47 — «Валенсия» забивает «Барселоне» в 10-ти последних очных матчах;

Победа «Валенсии» с форой +1,5 за 1,51 — «Валенсия» не проигрывает дома «Барселоне» с разницей в два гола в 13 из 14 последних матчей в турнире.

У «Барселоны» есть кадровые проблемы в линии обороны. Матч с сильными соперниками показывают, что оборона сине-гранатовых не всегда справляется со своей задачей. В чемпионате пропущено всего 4 гола, но в Лиге чемпионов каталонцы пропустили 7 мячей в 4 играх. «Валенсия» традиционно результативно играет с «Барселоной» в очных матчах. На домашней арене будет сложно взять три очка, но свой гол хозяева точно забьют. Ставка на матч: «Обе забьют — да» и ТБ2,5 с коэффициентом 1,94 по линии букмекерской конторы «Лига Ставок».

🌟Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Где смотреть матч Валенсия – Барселона