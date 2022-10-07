Кавани начал ходить к психологу после камбэка «Барсы» 6:1: «Это сильно повлияло. Чувствовал тревожность, был холодный пот»

потребовалась психологическая помощь после камбэка «Барселоны» против «ПСЖ».

В первом матче 1/8 финала -2016/2017 дома разгромил «Барселону» (4:0). В ответном матче каталонцы выиграли со счетом 6:1, забив три гола после 88-й минуты, и вышли в следующую стадию турнира.

– Когда вы начали ходить к психологу?

– В первый раз я сходил к нему после камбэка «Барсы». Это сильно повлияло на меня. Есть вещи которые тебя перегружают. За пять минут все, что мы делали, изменилось.

Это огромный удар, который невозможно контролировать. Хоть это и футбол, это затрагивает и другие части твоей личности. Я чувствовал тревожность, был холодный пот, у меня кружилась голова, когда я засыпал. Я уже боялся идти спать.

Я задумался: «У меня что, проблемы с головой?» Я пошел к доктору «ПСЖ», и он сказал мне: «То, что происходит с тобой, происходит со многими людьми в разных сферах». Я понял, что я не супергерой, – рассказал форвард «Валенсии».