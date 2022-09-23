15 футболисток отказались играть за сборную Испании. Глава RFEF Рубиалес не уволил тренера по их просьбе

Пятнадцать футболисток отказались играть за сборную Испании.

15 девушек направили отказ в Королевскую испанскую футбольную федерацию, сопроводив его одним и тем же письмом.

Ранее футболистки просили президента RFEF Луиса Рубиалеса уволить главного тренера команды Хорхе Вильду, контракт которого рассчитан до лета 2024 года. Глава федерации не выполнил это требование.

Среди отказавшихся от выступления за женскую сборную Испании нет полузащитницы «Барселоны» и обладательницы «Золотого мяча» Алексии Путельяс, а также футболисток .

«Настоящим сообщаю вам, что в связи с последними событиями, произошедшими в испанской команде, и возникшей ситуацией, о которой вам известно, мое эмоциональное состояние и, следовательно, мое здоровье значительно пострадали.

Из-за всего этого я в настоящее время не в состоянии быть членом нашей национальной сборной, и по этой причине я прошу не вызывать меня до тех пор, пока эта ситуация не изменится.

Моя приверженность команде в прошлом, настоящем и будущем была, есть и будет абсолютной. И я первая хочу добиться максимальных спортивных успехов с нашей командой», – говорится в письме испанских футболисток.