У «Реала» больше всего воспитанников в топ-5 лиг – 43. «Барса» – 2-я, «ПСЖ» – 4-й, «МЮ» – 5-й
«Реал» лидирует по числу воспитанников, выступающих в ведущих лигах Европы.
Согласно подсчетам Международного центра спортивных исследований (CIES), в высших лигах Англии, Испании, Италии, Германии и Франции представлены 43 игрока, занимавшихся в мадридской академии как минимум три года между 15-летием и 21-летием.
На втором месте идет «Барселона» (38), дальше – «Лион» и «ПСЖ» (по 34), «Манчестер Юнайтед» (28), «Валенсия» (25), «Спортинг» и «Аталанта» (по 24).
В разрезе 31 европейской лиги лидирует «Аякс» – 85 футболистов. «Бенфика» занимает вторую строчку рейтинга (73), далее – киевское «Динамо» (72), загребское «Динамо» (69), «Шахтер» (64), «Партизан» (63), «Реал» и «Црвена Звезда» (по 60).
Минское «Динамо» идет 16-м с 49 воспитанниками, БАТЭ – 23-м (43 человека), «Локомотив» – 28-й (39), «Спартак» – 37-й (35), «Краснодар» – 42-й (33), «Зенит» – 56-й (29)
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