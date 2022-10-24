ЦСКА хочет продать Зайнутдинова в итальянскую Серию A зимой за 5-6 млн евро (Иван Карпов)

Казахстанский футболист ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов может переехать в Серию A.

Телеграм-канал «Инсайды от Карпа» сообщил, что московский клуб хочет продать игрока предстоящей зимой.

«У клуба Орешкина хорошие подвязки в футбольной Италии + внятная система получения денег за трансферы. ЦСКА рассчитывает получить за Зайнутдинова — не менее 5-6 млн евро», – пишет источник.

Статистика игрока сборной Казахстана здесь.

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