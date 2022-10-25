«Дивеев – защитник лучшего клуба России и основной игрок сборной. В Серию А стоит уехать». Соломатин об интересе к Игорю

Экс-защитник ЦСКА Андрей Соломатин отреагировал на интерес итальянцев к Игорю Дивееву.

«Прежде всего Игорю нужно восстановиться. Возраст ему позволяет. Если есть интерес, то стоит попробовать. Игорь на протяжении долгого времени является защитником лучшего клуба России, а еще он основной игрок сборной.

Конечно, уровень Серии А выше уровня . Но тут уже от него зависит, чтобы он быстро адаптировался к скоростям, тренировочному процессу и постарался там закрепиться. Считаю, что Игорю стоит уезжать в Серию А.

Сейчас наши клубы не играют в Европе. У нас нет международных матчей. Тот же «Лацио» постоянно находится в зоне Лиги чемпионов, «Фиорентина» – тоже клуб с амбициями. «Сампдория» сейчас переживает не лучшие времена, как и «Салернитана». Если это будет «Лацио» или «Фиорентина», то однозначно нужно уезжать. Если это будут клубы, которые могут вылететь в Серию Б, то здесь можно призадуматься», – сказал Соломатин о футболисте ЦСКА.

Агент Дивеева об интересе клубов Серии А: «Это правда. Почему опровергают? Они воспринимают только документы»