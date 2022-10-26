Хави: «Барса» хочет показать, что была лучше «Баварии» в Мюнхене. До сих пор не верю, что мы не забили»

Хави считает несправедливым результат матча «Барселоны» с «Баварией».

Каталонский клуб проиграл «Баварии» (0:2) в Мюнхене. После поражения и ничьей в матчах с «Интером» близка к вылету в Лигу Европы. Это произойдет, если «Интер» сегодня выиграет у «Виктории».

«Мы попытаемся создать для «Баварии» некомфортную ситуацию. В Мюнхене нам не повезло, и теперь «Барса» хочет показать, что тогда мы были лучше «Баварии». Мы хотим показать, что находимся на уровне тех команд, которые считаются топовыми.

Я ожидаю, что матч будет очень интенсивным. Будет много физической борьбы. – очень трудолюбивая команда, ее считают одной из лучших в мире. Нас ждет очень важный матч, и это не зависит от результата в игре «Интера». Матч в Мюнхене – это несчастье. До сих пор не могу поверить, что мы не забили. Нам нужно быть самокритичными. Мы должны показать, что вышли на уровень топ-клубов», – сказал главный тренер «Барселоны».

На Sports.ru будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча, который состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

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