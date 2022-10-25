Гарсия о матче с «Баварией»: «Это как финал. «Барса» хочет реванша»

сравнил с финалом предстоящий матч «Барселоны» с «Баварией» в .

– Да, ситуация сложная, выход в плей-офф не зависит от нас. Но мы хотим реванша.

Мы должны делать свою работу, выходить на поле, чтобы выиграть. Хотя мы уже будем знать, как сыграет «Интер».

– Как вы готовитесь к этому матчу?

– Мы воспринимаем его как финал. Мы должны подготовиться, думая, что «Интер» ошибется. Надо оставаться сосредоточенными, – сказал защитник «Барсы».

Матч 5-го тура группового этапа между «Баварией» и «Барселоной» пройдет 26 октября на «Камп Ноу». Немецкая команда уже вышла в плей-офф ЛЧ.