«Зенит» опережает «Спартак» на 7 очков, ЦСКА и «Ростов» – на 10 после 14 туров РПЛ

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«Зенит» уверенно лидирует в таблице Мир РПЛ.

После победы над «Сочи» (7:0) петербуржцы набрали 36 очков за 14 туров и занимают первое место в чемпионате России.

Вторым идет «Спартак» с 29 очками. ЦСКА и «Ростов», сыгравшие вничью с «Оренбургом» и «Факелом» соответственно, отстают от «Зенита» на 10 очков. Армейцы идут третьими, опережая дончан по дополнительным показателям.

Пятое место занимает «Краснодар» – 24 очка.

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