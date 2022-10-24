«Зенит» опережает «Спартак» на 7 очков, ЦСКА и «Ростов» – на 10 после 14 туров РПЛ

«Зенит» уверенно лидирует в таблице Мир .

После победы над «Сочи» (7:0) петербуржцы набрали 36 очков за 14 туров и занимают первое место в чемпионате России.

Вторым идет с 29 очками. и «Ростов», сыгравшие вничью с «Оренбургом» и «Факелом» соответственно, отстают от на 10 очков. Армейцы идут третьими, опережая дончан по дополнительным показателям.

Пятое место занимает – 24 очка.