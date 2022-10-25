назвал «Зенит» европейским грандом.

«Матч «Зенит» – «Сочи» – показатель уровня российского футбола. Как команда пропустила четыре мяча в первом тайме? Как вы играете в футбол? Не знаю, фарм-клуб это или нет, но это – безобразие!

По подбору игроков и бюджету «Зенит» – лучшая команда в России. Он напоминает из 90-х, который всех чесал и обыгрывал. Времена меняются – теперь это сине-бело-голубые. Конкурентов у команды Семака нет.

Чтобы вас не унижал «Зенит», вам надо тренироваться и работать, а не рассказывать сказки. Доказывайте все на поле. «Зенит» – европейский гранд-клуб! Не зря к ним едут звезды, поэтому в Питере – топ-команда на сегодняшний день. В Европе они не смогли себя показать, но тогда у состава был другой уровень. Посмотрим, что будет в будущем.

За «Зенит» точно не стыдно. Питерцы заслуженно всех обыгрывают. Стыдно, когда они плохо играли в Лиге чемпионов, но это не их проблема, а всего российского футбола. Команда не виновата в том, что у нас низкий уровень чемпионата – «Зенит» взял и поглумился над «Сочи». Вот за эту команду стыдно», – сказал бывший игрок сборной России.

«Зенит» уничтожил «Сочи» за 20 минут. Как так получилось?

Что сделать, чтобы «Зениту» было интереснее в РПЛ?