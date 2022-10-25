Мусиала о призах Гави лучшему молодому игроку: «Он заслужил»

высказался о призах Гави как лучшему молодому игроку сезона в Европе.

Ранее 18-летний хавбек «Барселоны» получил приз имени на торжественной церемонии вручения «Золотого мяча», а также удостоился награды . Оба раза среди прочих конкурентов он опередил Мусиалу.

– Вам грустно из-за того, что вы не выиграли трофей Копа и Golden Boy?

– Всем номинантам хотелось бы победить. Но Гави заслужил. Он отличный игрок и провел прекрасный сезон, – сказал 19-летний полузащитник «Баварии».

Гави взял обе награды лучшему молодому – обладатели «Золотого мяча» тоже за юнца из «Барсы». Справедливо?