Мусиала о призах Гави лучшему молодому игроку: «Он заслужил»

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Джамал Мусиала высказался о призах Гави как лучшему молодому игроку сезона в Европе.

Ранее 18-летний хавбек «Барселоны» получил приз имени Раймона Копа на торжественной церемонии вручения «Золотого мяча», а также удостоился награды Golden Boy. Оба раза среди прочих конкурентов он опередил Мусиалу.

– Вам грустно из-за того, что вы не выиграли трофей Копа и Golden Boy?

– Всем номинантам хотелось бы победить. Но Гави заслужил. Он отличный игрок и провел прекрасный сезон, – сказал 19-летний полузащитник «Баварии».

Гави взял обе награды лучшему молодому – обладатели «Золотого мяча» тоже за юнца из «Барсы». Справедливо?

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