Мусиала о призах Гави лучшему молодому игроку: «Он заслужил»
Джамал Мусиала высказался о призах Гави как лучшему молодому игроку сезона в Европе.
Ранее 18-летний хавбек «Барселоны» получил приз имени Раймона Копа на торжественной церемонии вручения «Золотого мяча», а также удостоился награды Golden Boy. Оба раза среди прочих конкурентов он опередил Мусиалу.
– Вам грустно из-за того, что вы не выиграли трофей Копа и Golden Boy?
– Всем номинантам хотелось бы победить. Но Гави заслужил. Он отличный игрок и провел прекрасный сезон, – сказал 19-летний полузащитник «Баварии».
Гави взял обе награды лучшему молодому – обладатели «Золотого мяча» тоже за юнца из «Барсы». Справедливо?
Комментарии