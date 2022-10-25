Маслов считает, что Абаскаль мог бы возглавить «Барсу» в будущем: «Все возможно»

считает, что может возглавить «Барселону» в будущем.

– «Спартак» идет на втором месте. Как ты можешь описать прошедшие 14 туров?

– Нет предела совершенству. Конечно, в идеале мы могли бы идти на первом месте, но на данный момент ситуация удовлетворительная.

– Опиши Абаскаля в три слова.

– Молодой, эмоциональный, агрессивный.

– Рианчо считает, что Абаскаль в будущем мог бы возглавить «Барселону» или сборную Испании. Согласен с его мнением?

– Конечно. Все возможно.

– Ты наверняка разговаривал с Гильермо наедине. Какой он в диалоге?

– Да, общались, это останется между нами. Он воспитанный и честный человек, замечает много деталей.

– Квинси [Промес] не сыграет за сборную Нидерландов на ЧМ в Катаре. Справедливо?

– Промес сейчас действительно хорош, но не мне судить, достоин ли он ехать на чемпионат мира или нет, потому что там свой тренерский штаб, у которого есть свое видение. Может быть, он не подходит под их идею игры, или есть другие вещи, о которых мы не знаем, – сказал защитник .