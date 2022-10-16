Промес, Соболев, Селихов, Мевля, Зобнин и Денисов – в старте «Спартака» на игру с ЦСКА
«Спартак» представил стартовый состав на игру против ЦСКА в 13-м туре Мир РПЛ.
В команде Гильермо Абаскаля на поле с первой минуты выйдут следующие футболисты: Александр Селихов, Даниил Денисов, Миха Мевля, Георгий Джикия, Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Квинси Промес и Александр Соболев.
Видеотрансляция матча ЦСКА – «Спартак» начнется в 20:00. Текстовый онлайн будет
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