Павел Маслов: «У «Спартака» все идет по маслу. 10 игр без поражений – хорошая серия»

Защитник Павел Маслов высказался после дебютного гола за «Спартак» – «Химкам» (5:0).

– Можно сказать, что у «Спартака» все идет по маслу. Десять игр без поражений – хорошая серия (красно-белые не проигрывают 8 матчей – прим. Sports.ru).

– Одержали самую крупную победу при Абаскале, но его не было даже на стадионе – парадокс?

– Не знаю, трудно судить, парадокс или нет. Он мог быть на игре, а она могла бы сложиться иначе. Загадывать об этом – своего рода эффект бабочки, – сказал Маслов.

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