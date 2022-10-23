Зарема о «Спартаке»: «Абаскаль сделал непредсказуемый трансформер. Максимально атакующий»

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия Павел Маслов Спорт-Экспресс Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Футбол

Зарема Салихова оценила победу «Спартака» над «Химками» (5:0) в 14-м туре Мир РПЛ.

«Абаскаль сделал непредсказуемый «Спартак»-трансформер. Максимально атакующий.

Маслов прошел длинный пусть восстановления и, наконец, забил в ворота противника! Скорее бы вернулись все травмированные, чтобы было больше всевозможных вариаций состава», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Зарема о дисквалификации Абаскаля: «Если цель не допустить появления специалистов, украшающих наш унылый чемпионат, то мы на правильном пути»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные