Зарема о «Спартаке»: «Абаскаль сделал непредсказуемый трансформер. Максимально атакующий»

оценила победу «Спартака» над «Химками» (5:0) в 14-м туре Мир .

«Абаскаль сделал непредсказуемый «Спартак»-трансформер. Максимально атакующий.

Маслов прошел длинный пусть восстановления и, наконец, забил в ворота противника! Скорее бы вернулись все травмированные, чтобы было больше всевозможных вариаций состава», – сказала супруга бывшего владельца Леонида Федуна.

Зарема о дисквалификации Абаскаля: «Если цель не допустить появления специалистов, украшающих наш унылый чемпионат, то мы на правильном пути»