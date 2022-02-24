Газизов не будет оспаривать решение РФС по словам Федуна: «Если подтверждается заявление о том, что слова не в мой адрес, тогда принимается»

не станет оспаривать решение РФС по поводу слов в его адрес.

Ранее владелец заявил, что Газизов «выбрал быстрый заработок на сделках по Кокорину и Урунову вместо долголетней работы с клубом». Бывший гендиректор клуба обратился в . Комитет по этике не выявил нарушений в словах Федуна.

«Не знал, какое решение примет комитет по этике. Просто знаю, что там было – юрист «Спартака» говорил о том, что слова о «выборе быстрого заработка», на которые я обратил внимание, были сказаны не в мой адрес, а в адрес футболистов [Александра] Кокорина и [Остона] Урунова. Никаких дальнейших действий не будет, если комитет по этике не видит оскорблений и урона репутации.

Давайте, я посмотрю [на чем основано решение]. Я уважаю то, что делают футбольные власти, и не хотел бы все это раскачивать. Если подтверждается заявление о том, что слова не в мой адрес, тогда принимается. Почему нет?» – сказал Газизов.