Газизов – Зареме: «Сколько было потрачено денег и на каком «Спартак» месте? Болтать можно хоть что»

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Шамиль Газизов отреагировал на комментарии Заремы Салиховой, назвавшей его «баснописцем».

Жена Леонида Федуна, владельца «Спартака», также охарактеризовала бывшего генерального директора клуба как «фантастического балабола».

«Ни за Урунова, ни за Кокорина не было отдано агентских выплат – они были только за Мозеса. Больше ничего я не касался. Остальное смотрите в таблице.

Сколько было потрачено денег и на каком вы месте? Болтать можно хоть что. Все остальное – только слова», – заявил гендиректор «Уфы».

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