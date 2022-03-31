Газизов – Зареме: «Сколько было потрачено денег и на каком «Спартак» месте? Болтать можно хоть что»

отреагировал на комментарии , назвавшей его «баснописцем».

Жена Леонида Федуна, владельца , также охарактеризовала бывшего генерального директора клуба как «фантастического балабола».

«Ни за Урунова, ни за Кокорина не было отдано агентских выплат – они были только за Мозеса. Больше ничего я не касался. Остальное смотрите в таблице.

Сколько было потрачено денег и на каком вы месте? Болтать можно хоть что. Все остальное – только слова», – заявил гендиректор «Уфы».