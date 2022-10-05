Президент РФС высказался о ситуации с футболом Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсона.

– Что делать с Крымом? И как работать после этого с и ?

– В настоящий момент мы руководствуемся письмами, которые были получены РФС от ФИФА и УЕФА в 2014 году. Действительно, Крым был признан особой футбольной зоной. Мы исходим из этого.

Важный вопрос – развитие футбола в Крыму, работа по этому направлению проводится. С сентября в общеобразовательных школах начали проводить урок футбола. Любительские команды будут принимать участие во всероссийских футбольных соревнованиях, а СДЮШОР будут участвовать в соревнованиях под эгидой Минспорта.

Что касается профессионального футбола, то есть решение ФНЛ о создании рабочей группы. Она создана, будет проведен аудит, будет создана дорожная карта по лицензированию клубов. Ведется работа по этому направлению.

– Не исключат ли нас из ФИФА и УЕФА?

– Мы с момента моего избрания выбрали определенный путь, путь диалога. В начале этого года мы были близки к принятию решения, которое разрешало бы крымским школам принимать участие в российских соревнованиях под эгидой РФС.

К сожалению, договоренность не была оформлена в виде директивных писем. Мы этот путь диалога с ФИФА и УЕФА продолжаем. Они прекрасно понимают, что футбол в Крыму должен развиваться.

– Что делать с ЛНР, ДНР, Запорожьем и Херсоном?

– Рано давать комментарии по новым регионам, поскольку ратификация прошла только в понедельник. Мы изучаем ситуацию. И по тому, как будет организована работа, мы определимся позже. Безусловно, наша задача – развивать футбол на территории всей нашей страны.

– Так могут нас исключить из ФИФА или нет, если клубы из Крыма вступят в ?

– Это решение ФИФА. Мы считаем, что для этого нет оснований. Но вы сами прекрасно понимаете, что в данной ситуации возможно все, – сказал .