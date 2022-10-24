Телеведущий Морган о Роналду и тен Хаге: «Один – величайший футболист всех времен и чемпион 4 стран, а другой был дерьмовым игроком»

Пирс Морган раскритиковал Эрика тен Хага за его отношение к .

Португалец покинул «Олд Траффорд», не дожидаясь окончания матча с «Тоттенхэмом» (2:0). После этого главный тренер не включил нападающего в состав на матч с «Челси» в 13-м туре (1:1) и временно отстранил его от тренировок с общей группой.

«Тен Хаг пытается читать Криштиану лекции о стандартах и ценностях в то же самое время, как намеренно унижает его. Что за посмешище.

Один из них – величайший футболист всех времен и чемпион 4 стран… Другой был дерьмовым игроком и едва ли чего-то добился как тренер за пределами Нидерландов», – написал телеведущий, журналист и болельщик «Арсенала».

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