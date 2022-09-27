Сергей Юран: «В 2026-м мы будем играть в Европе. Не надо ныть, нужно заниматься сборной России»

рассказал, когда Россия вновь будет участвовать в международных турнирах.

– У вас есть в планах тренировать сборную России?

– Предложат – обязательно рассмотрю. Я готов рассматривать, почему нет?

Сейчас самое время плодотворно работать со сборной России: есть много талантливой молодежи, надо проводить много товарищеских матчей. Не надо посыпать голову пеплом, что нет чемпионата мира или Европы. Все равно мы вернемся в Европу!

Сейчас есть возможность заняться своей сборной, вплотную поработать с молодежью. Ну и что, что мы не едем на ЧМ и Евро? Это слабость – рассказывать, что нет мотивации. У кого нет мотивации – можно заканчивать с футболом.

Это все временно, нам нужно играть товарищеские матчи, а не рассказывать, сколько часов вы потратили на перелеты. Если кто-то с этим сталкивается, вам не надо заниматься работой в сборной. Нужно работать!

– Когда, как вы думаете, российские клубы вернут в Европу?

– Думаю, мы пропустим этот цикл – чемпионат мира в Катаре и Евро-2024, а уже в 2026-м обязательно будем играть в Европе, уверен.

Не надо плакать и ныть! Нужно заниматься сборной России. Кто не хочет в сборную, ради бога – идите играть в клубе! – сказал бывший главный тренер «Химок».