Кристофер Мартинс: «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство. Ничего не решено»
Кристофер Мартинс считает, что «Спартак» сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство.
Полузащитник красно-белых высказался после матча с «Химками» в 14-м туре Мир РПЛ (5:0).
«Очень рад, что команда победила, «Спартак» показал отличную игру.
Конечно, мы еще поборемся с «Зенитом» за чемпионство – впереди много игр, пока ничего не решено.
Мое восстановление проходит по плану, чувствую себя хорошо. Надеюсь, вернусь на поле как можно скорее», – сказал Мартинс.
После 14 туров Мир РПЛ «Спартак» набрал 29 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Зенит» идет первым с 33 баллами, имея матч в запасе.
Комментарии