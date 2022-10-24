Кристофер Мартинс: «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство. Ничего не решено»

считает, что «Спартак» сможет побороться с за чемпионство.

Полузащитник красно-белых высказался после матча с «Химками» в 14-м туре Мир РПЛ (5:0).

«Очень рад, что команда победила, показал отличную игру.

Конечно, мы еще поборемся с «Зенитом» за чемпионство – впереди много игр, пока ничего не решено.

Мое восстановление проходит по плану, чувствую себя хорошо. Надеюсь, вернусь на поле как можно скорее», – сказал Мартинс.

После 14 туров Мир «Спартак» набрал 29 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Зенит» идет первым с 33 баллами, имея матч в запасе.