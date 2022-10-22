Аршавин о хейте Мостового в адрес Абаскаля: «Он на все смотрит с высоты своего трона, ха-ха»

высказался о хейте Александра Мостового в адрес тренера .

– Абаскаля сильно хейтил ваш коллега по эфиру [«Матч ТВ»] . Получается, был неправ?

– Ха-ха, ну, Александр на все смотрит с высоты своего трона! У него такое мнение.

Я-то тоже был скептически настроен по отношению к Абаскалю. Но «Спартак», очевидно, при нем улучшил свою игру, – сказал заместитель генерального директора по спортивному развитию.