Аршавин о хейте Мостового в адрес Абаскаля: «Он на все смотрит с высоты своего трона, ха-ха»

Теги Спартак Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Александр Мостовой ахахаха Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Аршавин высказался о хейте Александра Мостового в адрес тренера «Спартака».

– Абаскаля сильно хейтил ваш коллега по эфиру [«Матч ТВ»] Александр Мостовой. Получается, был неправ?

– Ха-ха, ну, Александр на все смотрит с высоты своего трона! У него такое мнение.

Я-то тоже был скептически настроен по отношению к Абаскалю. Но «Спартак», очевидно, при нем улучшил свою игру, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.

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