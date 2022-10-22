Аршавин о сыне: «Ему в «Спартаке» уже так промыли мозги, что он стал как истинный спартаковец»
Андрей Аршавин назвал сына истинным спартаковцем.
Младший сын экс-футболиста «Зенита» и Юлии Барановской, Арсений, занимается в академии «Спартака» с 2020 года.
– Младший у вас ведь занимается в футбольной школе – удается, может, его лично наставлять? Со своим вы строже?
– Я его обычно не тренирую. Но даже если бы мы жили вместе, специально я бы с ним не занимался.
Может, играл бы в футбол, но специально, считаю, родителям не надо лезть в тренировки своих детей. Это как раз работа тренера.
– Хотели бы, чтобы он занимался в зенитовской школе?
– Да, хотел бы – но, к сожалению, ему уже так промыли мозги в «Спартаке», что он уже стал как истинный спартаковец, – сказал Аршавин.
Сын Аршавина вышел на поле со «Спартаком» и занимается в его академии. Почему?
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